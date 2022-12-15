Кашеварова о пропавших без вести на СВО: человека можно считать живым ещё 20 лет

Журналистка Анастасия Кашеварова объяснила разницу между погибшим и пропавшим без вести на спецоперации на Украине.

Кашеварова прокомментировала данные, озвученные министром здравоохранения и социального развития РФ Татьяны Голиковой, которая отметила, что смертность в России снизилась на 19% за 10 месяцев 2022 года.

"Ну да, ну да. Теперь не от ковида, а от СВО. И пока пропавший без вести — это же не погибший и человека можно считать живым ещё 20 лет (или сколько там по закону). Завтра вообще скажут, что рождаемость превысила смертность", — написала журналистка в своём микроблоге.

Ранее Анастасия Кашеварова призвала рыть рвы у домов.

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