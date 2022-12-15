Работницы пункта выдачи "Боксберри" в Москве передрались из-за символа Z

В одном из московских пунктов выдачи заказов "Боксберри" произошёл конфликт между двумя сотрудницами. Они передрались из-за символа Z. Об этом проинформировал Telegram-канал Baza.

Сообщается, что юрист организации выступала в поддержку спецоперации на Украине, а оператор пункта выдачи была против боевых действий. Между женщинами возникла дискуссия, которая привела к ссоре.

Ситуация произошла 9 декабря. Юрист наклеила на свой шкаф изображение с символом Z. Когда оппонентка покинула комнату, оператор сорвала надпись. После этого между коллегами началась словесная перепалка, которая перешла в рукопашный бой. Одна из женщин поранила руку другой канцелярским ножом. В драку вмешался один из посетителей и разнял сотрудниц "Боксберри".

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