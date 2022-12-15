Лидер ЛДПР Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Руководитель Комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал добавить в Уголовный кодекс РФ наказания за русофобию.

"Необходима законодательная ответственность", — подчеркнул депутат.

П его словам, коллеги обсуждали помощь россиянам за пределами нашей страны. Как заявил парламентарий, властям нужно сформировать координационный центр, который позволит систематично защищать граждан. Вместе с этим Слуцкий предложил предупреждать людей о негативных последствиях визитов в недружественные страны.

Ранее лидер ЛДПР сообщил, что сильнее всего от ухудшения отношений Запада и РФ пострадала Германия.

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