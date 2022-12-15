Лысков о зимовке немцев в Калининградской области: временное перемещение

Глава пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков в беседе с Pravda.Ru объяснил, что заставляет граждан Германии проводить зиму в регионе.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ранее рассказал, что жители ФРГ приезжают зимовать в Калининград из-за высоких цен на ЖКХ.

Ситуацию прокомментировал руководитель пресс-службы области.

"Это явление не носит массовый, какой-то организованный характер. Нет какой-то компании, которая организовывает бюджетную зимовку граждан Евросоюза на территории России. Просто так случилось, что у большего количества текущих граждан Германии, Польши, возможно, Литвы есть либо родственники в Калининградской области, либо знакомые в Калининградской области, которые в этом вопросе оказывают организационную помощь", — объяснил Лысков.

Он обратил внимание на то, что в регионе много автомобилей с номерами Евросоюза, которые ездят по улицам, а также на то, что в общественных местах можно встретить немало людей, говорящих на иностранных языках.

Глава пресс-службы региона не видит в этом предпосылок для релокации иностранных граждан в Россию.

"Думаю, что это вопрос зимования, это временное перемещение касается людей, которые могут себе позволить работать дистанционно, либо не работать вовсе какое-то время", — сказал Лысков.

Представитель руководства Калининградской области отметил, что в РФ нет никаких ограничений на въезд на территорию страны граждан иностранных государств, которые обладают соответствующими визовыми документами.

"Если у гражданина Евросоюза есть действующая виза, он может спокойно пересечь территорию Российской Федерации либо с целью туризма, либо с целью гуманитарной", — пояснил Лысков.

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