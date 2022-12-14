Врач-травматолог Новосибирска предстанет перед судом из-за смерти пациентки

После проведения операции в Новосибирске скончалась пациентка, в теле которой хирург по невнимательности оставил медицинскую салфетку. На врача подали в суд, сообщает "Сиб.фм".

Врач обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Напоминаем, что в сентябре травматолог провёл операцию 68-летней женщине. Выяснилось, что в теле пациентки врач оставил марлевую салфетку. Это привело к развитию воспаления, в результате которого потерпевшая скончалась.

Обвиняемый не признал вину. Дело будут рассматривать в Кировском районном суде Новосибирска.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.