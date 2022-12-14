Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов на традиционной благотворительной "Ёлке желаний" пошутил про ракеты и мальчика Вову из Киева. Видео опубликовано в соцсетях.
Политик снял с новогодней ёлки открытку с пожеланиями и озвучил её.
"Мальчик Вова из Киева. Мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди", — пообещал Нилов.
Он также добавил, что это "шутка такая" — без комментариев.
Напомним, на "Ёлке желаний" висят новогодние пожелания от детей-сирот, детей военнослужащих, а также от граждан с ограниченными возможностями. Чиновники забирают открытки и стараются выполнить просьбы людей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.