Депутат Нилов пошутил про мальчика Вову из Киева, который мечтает о ракетах

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Нилов на традиционной благотворительной "Ёлке желаний" пошутил про ракеты и мальчика Вову из Киева. Видео опубликовано в соцсетях.

Политик снял с новогодней ёлки открытку с пожеланиями и озвучил её.

"Мальчик Вова из Киева. Мечтает о ракетах. Вова, ты получишь ракеты, жди", — пообещал Нилов.

Он также добавил, что это "шутка такая" — без комментариев.

Напомним, на "Ёлке желаний" висят новогодние пожелания от детей-сирот, детей военнослужащих, а также от граждан с ограниченными возможностями. Чиновники забирают открытки и стараются выполнить просьбы людей.

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