Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
В Москве обсудят корпоративную молодёжную политику на следующий год
Экс-сотрудница Джо Байдена рассказала, как он её изнасиловал в 90-е
Немецкий депутат: "Зеленский ответственен за военные преступления"
Актриса Людмила Сенчина заболела раком из-за плохой экологии в Украине
Профессор Чумаков: при свином гриппе болезнь протекает более серьёзно
Эксперт Глущенко: фейерверки нужно покупать в специализированных магазинах
Асмус до сих пор живёт с Гариком Харламовым, так как ей некуда съехать
Бойцы "Отважных" с помощью "Терминаторов" отразили атаку ВСУ в ЛНР
Диетолог Гинзбург: сыр и сливочное масло — опасные молочные продукты

Криминалист: многие телефонные мошенники "работали" в бывших регионах Украины

Общество

По словам учёного-криминалиста и эксперта в области кибербезопастности Виталия Вехова, самые активные телефонные мошенники "работали" с территории Украины и ряда других стран Европы ещё до начала спецоперации.

Криминалист: многие телефонные мошенники "работали" в бывших регионах Украины

С её началом активность украинских аферистов резко пошла на спад, снизившись на 15%. Как рассказал Вехов, мошенники нередко "квартировались" именно на бывших украинских территориях. Там при освобождении были найдены специально оборудованные колл-центры, откуда аферисты совершали обзвоны граждан.

"Когда, например, к Мариуполю уже приблизились наши войска, украинские телефонные мошенники буквально все бросили и убежали, там даже горячий кофе на столе еще оставался. В их кабинетах висели инструкции, как "подходить" к тому или иному человеку, исходя из его возраста и социального положения. Телефонный терроризм украинцами проводился осознанно и с использованием научного подхода", — рассказал Вехов в беседе с "Народными новостями".

Криминалист напомнил, что за свою кибербезопасность каждый человек должен отвечать прежде всего сам.

Эксперт посоветовал сразу бросать трубку, когда незнакомец по телефону начинает многозначительно говорить на тему банковских карт или неизвестно откуда взявшихся уголовных дел. После того, как гражданин бросил трубку, нужно самому позвонить в службу безопасности банка по официальному номеру, указанному на сайте. Также Вехов посоветовал пользоваться только официальными сайтами и лицензионными приложениями от официальных разработчиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ

Некоторые страны, входящие в состав Евросоюза, предприняли дипломатический демарш из-за слов главы Франции Эммануэля Макрона о гарантиях для РФ, пишет Reuters.

Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Хакеры из РФ взломали архив главы ГШ ВСУ с данными о пропавших без вести бойцах
Хакеры из РФ взломали архив главы ГШ ВСУ с данными о пропавших без вести бойцах
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Военный ВС РФ заявил, что украинцы наводили артиллерию с помощью СМС в ходе СВО
"Новая Россия" сразу стала "любимым проектом США" Сергей Лебедев Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова
Леонков: Россия недооценила возможности ВСУ, в страны НАТО приходят гробы
TAC: США заставляют Киев пойти на территориальные уступки при переговорах с РФ
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Шурыгин заявил, что на Украину уже зашёл спецназ НАТО: скоро пойдут танки
Последние материалы
Асмус до сих пор живёт с Гариком Харламовым, так как ей некуда съехать
Фейки украинской пропаганды: Мелитополь, ЗАЭС и ПВО Украины
Когда оживает история: музей археологии на курорте "Роза Хутор"
Куда уходят наши души?
Бойцы "Отважных" с помощью "Терминаторов" отразили атаку ВСУ в ЛНР
Диетолог Гинзбург: сыр и сливочное масло — опасные молочные продукты
Сомнолог: "Перестаньте верить в миф о том, что ложиться спать нужно до 12 ночи"
Диетолог Гинзбург: похудеть к Новому году поможет противовоспалительный рацион
В Запорожской области заявили о попытке украинской мотопехоты атаковать ВС РФ
Президент Латвии мечтает, как будет судить Россию в Риге
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников