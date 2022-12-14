Криминалист: многие телефонные мошенники "работали" в бывших регионах Украины

По словам учёного-криминалиста и эксперта в области кибербезопастности Виталия Вехова, самые активные телефонные мошенники "работали" с территории Украины и ряда других стран Европы ещё до начала спецоперации.

С её началом активность украинских аферистов резко пошла на спад, снизившись на 15%. Как рассказал Вехов, мошенники нередко "квартировались" именно на бывших украинских территориях. Там при освобождении были найдены специально оборудованные колл-центры, откуда аферисты совершали обзвоны граждан.

"Когда, например, к Мариуполю уже приблизились наши войска, украинские телефонные мошенники буквально все бросили и убежали, там даже горячий кофе на столе еще оставался. В их кабинетах висели инструкции, как "подходить" к тому или иному человеку, исходя из его возраста и социального положения. Телефонный терроризм украинцами проводился осознанно и с использованием научного подхода", — рассказал Вехов в беседе с "Народными новостями".

Криминалист напомнил, что за свою кибербезопасность каждый человек должен отвечать прежде всего сам.

Эксперт посоветовал сразу бросать трубку, когда незнакомец по телефону начинает многозначительно говорить на тему банковских карт или неизвестно откуда взявшихся уголовных дел. После того, как гражданин бросил трубку, нужно самому позвонить в службу безопасности банка по официальному номеру, указанному на сайте. Также Вехов посоветовал пользоваться только официальными сайтами и лицензионными приложениями от официальных разработчиков.

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