Эксперт Глущенко: фейерверки нужно покупать в специализированных магазинах

Эксперт в сфере пожарной безопасности Александр Глущенко рассказал, как выбрать качественные фейерверки в преддверии Нового года.

По словам специалиста, важно покупать устройства в специализированных магазинах или сетевых точках. Там имеется сертификат на пиротехнические изделия.

При покупке стоит обращать внимание на целостность упаковки. Если она сломана или испорчена, такой товар лучше не брать, так как изделие может не сработать, отметил он в интервью Радио 1.

На пиротехнических изделиях установлен срок годности от трёх до пяти лет. Однако лучше брать новые, потому что при длительном хранении взрывчатое вещество слёживается и утрачивает свои свойства, заключил собеседник издания.

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