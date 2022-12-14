В Новосибирске пациентка умерла после операции из-за забытой в её теле салфетки

После проведения операции в Новосибирске скончалась пациентка, в теле которой хирург по невнимательности оставил медицинскую салфетку.

Как пишет "АиФ-Новосибирск", операция была проведена 68-летней пациентке на ноге в сентябре 2021 года. Врач случайно оставил в теле женщины медицинскую салфетку из марли.

После этого с сентября по ноябрь пациентку мучили сильные непроходящие боли в ноге. В итоге женщину пришлось положить в больницу, однако было уже поздно — пенсионерка скончалась из-за сильного воспаления, причиной которого стала забытая хирургом салфетка.

По факту случившегося в отношении оперировавшего женщину врача возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

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