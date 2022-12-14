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Соловьёв отчитал вернувшегося из зоны СВО Стрелкова: "С таким пафосом уехал"

Общество

Телеведущий Владимир Соловьёв обрушился с критикой на бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который вернулся в Москву со спецоперации на Украине.

Соловьёв отчитал вернувшегося из зоны СВО Стрелкова: "С таким пафосом уехал"

Соловьёв причислил Стрелкова к "разращённой патриотической колонне" и к "стану всепропальщиков".

"Поехал повоевать, о…… и вернулся… С таким пафосом уехал, там фотографии, а теперь выясняется — на передовую не пустили. Показал бы чего реально стоишь. И теперь значит стратег х….. Славянск п….., откатился до Донецка, в Донецке его чуть не убили за предательство, бежал оттуда", — припомнил телеведущий в своей авторской программе неудачи Стрелкова.

Соловьёв назвал Стрелкова "антипатриотическим блогером", который объясняет верховному командованию, как надо воевать.

"Что сам-то не показал. Где ты был, где ты себя проявил. Даже не смог до передовой добраться", — отметил журналист.

Телеведущий уверен, что Стрелков мало что понимает в ведении современных боевых действий.

"Сиди и не позорься, спокойно встреть старость. Ты о….., отправился на фронт и вернулся, не оказавшись там. Точка", — выразил своё мнение Соловьёв.

Ранее Игорь Стрелков предложил построить Херсон, Луганск и Донецк в Сибири.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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