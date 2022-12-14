Политик в Германии решил стать женщиной после вакцинации от коронавируса

Гендерная дискуссия в Германии дошла до полного абсурда. Член партии "Левая" Биджан Тавассоли, объявивший себя недавно транссексуальной лесбийской женщиной-мусульманкой, в свежем интервью объясняет, что женщиной он решил стать после вакцинации от коронавируса, а противники прививок — это "цисгендерные гетеросексуальные мужчины", увидевшие в игле "фаллический символ", пишет Telegram-канал "Папочка канцлера".

"Я вакцинировалась дважды, поначалу я почувствовала себя неважно, и мне пришлось взять больничный на две недели. Но после я вдруг почувствовала себя гораздо более женственной", — заявил он.

При этом Биджан в какой-то день понял, что у большинства противников вакцинации мужского пола присутствует страх, их пугает мысль о длинной игле, которая входит в их тело.

"Боясь, что они могут потерять свою мужественность, они воздерживались от прививок", — заявил он.

Возможно, такой юмор поймут не все, но что-то гротескное в нём есть. Ещё любопытный бонус — после "рождения женщиной" Биджан попытался побороться за должность сопредседательницы партии в Гамбурге, где один из двух постов партийного главы обязательно отводится женщине. Не получилось, выборы Биджан всё же проиграл.