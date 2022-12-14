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В Ставрополе 17-летний курсант университета МВД заразился гриппом и умер

Общество

Журналисты заявили, что в Ставрополе умер 17-летний курсант университета МВД. По информации СМИ, подросток заразился гриппом.

По данным SHOT, подросток оказался в больнице 10 декабря. Врачи диагностировали острую респираторную вирусную инфекцию средней тяжести. Молодой человек скончался из-за остановки сердца.

Как заявили медицинские специалисты, причиной смерти курсанта послужили осложнения, которые вызвал грипп. Для подтверждения этой теории необходимо провести экспертизу.

Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как отличить коронавирусную инфекцию от гриппа. В последнем случае, скорее всего, у человека повысится температура, отметил эксперт.

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Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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