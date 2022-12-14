Супруга Виктора Бута: все Telegram-канал и страницы с именем мужа — фейковые

Огромная занятость и состояние здоровья не позволяют Виктору Буту завести страницу в соцсетях или Telegram-канал, рассказала супруга освобожденного предпринимателя.

Жена бизнесмена, недавно вернувшегося на родину, назвала три причины, по которым её супруг отсутствует в интернете.

"Он сих пор пользуется кнопочным телефоном и не успел освоить никакие гаджеты, во-вторых, у него сильно село зрение. В-третьих, у него сейчас нет на это времени", — пояснила Алла Бут в интервью Телеканалу "360".

Она добавила, что предпринимателю необходимо полноценное обследование, так как после американской тюрьмы он борется с головокружениями, бессонницей и переутомлением.

К тому же, отметила собеседница издания, после долгого отсутствия на родине Виктору Буту нужно адаптироваться к новой реальности.

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