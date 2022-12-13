Дизайнер рассказала, в чём встречать Новый год: комфорт и природные цвета

Основатель и дизайнер бренда LaTrika Алеся Никонова рассказала, как выглядеть модно и актуально в новогоднюю ночь.

Стилист советует учитывать при выборе праздничного наряда особенности символа 2023 года. Чёрный водяной кролик олицетворяет собой лаконичность, комфорт и натуральные природные цвета.

Ранее сообщалось, каких вещей следует избегать женщинам из провинции, чтобы сойти в большом городе за "свою".

Для вечеринок с друзьями, по словам эксперта, хорошо выбрать силуэтное платье с вывернутыми швами контрастного цвета. Дополнить образ можно лаковыми сапогами на высоком каблуке или босоножками.

Алеся Никонова отметила, что для празднования на корпоративе удачно будет смотреться свободное платье с чувственным разрезом. Подойдёт для празднования с коллегами и платье-комбинация с декоративными шнурами.

Дизайнер советует обратить внимание на чёрные или цвета шампанского брюки и рубашку в пижамном стиле.

"В расслабленном варианте комплект отлично будет смотреться с пушистыми тапочками. В сочетании с крупными аксессуарами и ярким макияжем образ заиграет более празднично", — рассказала "Газете.Ru" Алеся Никонова.

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