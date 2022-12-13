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Филолог о защите русского языка от иностранных слов: так вопрос не решается

Общество

Филолог Игорь Милославский в беседе с Pravda.Ru высказался о попытках на законодательном уровне спасти русский язык от засилья иностранных слов.

Филолог о защите русского языка от иностранных слов: так вопрос не решается

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов.

Профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой в университете Игорь Милославский не считает такой метод спасения русского языка от заимствований эффективным.

"Я думаю, что вопрос о совершенствовании русского языка не решается с помощью принятия законов. Это немножко более сложная, более кропотливая профессиональная работа. В таком виде это просто декларация о том, что хотелось бы. По-моему, это даже не заслуживает внимания", — выразил своё мнение эксперт.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили ввести штрафы для чиновников, злоупотребляющих англицизмами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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