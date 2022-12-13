Психолог Миллер: влюбленного человека можно определить по зрачкам

Иногда человек замечает, что собеседник прячет взгляд при разговоре. Он может смотреть по сторонам, когда что-то рассказывает. Что это может значить, объяснила психолог Александра Миллер в беседе с ФАН.

По словам эксперта, человек в нормальном состоянии ведёт себя так по двум причинам: либо он неуверен в себе, либо ему есть что скрывать.

"Глаза — это зеркало души, можно даже ничего не спрашивать у человека и всё по ним прочесть. Я всегда вижу, когда человек врёт, боится или влюблен", — заявила психолог.

Собеседник издания заметила, что раскрыть влюблённого человека можно по его увеличенным зрачкам.

"Когда мы смотрим на объект, который нам очень нравится, в кровь происходит выброс адреналина и зрачки расширяются, как под психотропными веществами", — пояснила она.

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