Власти Владивостока напомнили об опасности выхода на лёд в декабре

Заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло напомнил жителям города об опасности, которую таит в себе выход на не полностью окрепший лёд.

Свитайло подчеркнул, что, несмотря на установленные в таких случаях штрафы, дело здесь не в деньгах, а в сохранении жизни.

Свитайло в беседе с vostokmedia.com сказал, что ни прогулки, ни зимняя рыбалка ни в коем случае не стоят жизни.

"Будьте осторожны, внимательны, берегите себя и друг друга! Не всегда рыба стоит той цены, которую за неё приходится платить", — сказал замглавы администрации.

Свитайло добавил, что несмотря на то, что техника и спасатели с наступлением зимнего сезона находятся "на низком старте", рыбакам важно помнить, что для того, чтобы добраться для терпящих бедствие, требуется время. А потому нужно выбирать для отдыха и подлёдной рыбалки места на берегу.

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