Сбитые в Пермском крае лоси обошлись компании "РЖД" в 160 тысяч рублей

Согласно сообщению пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры, в сентябре 2022 года в Свердловской области на отрезках железной дороги между населёнными пунктами Бородулино-Кузьма, а также Верещагино-Менделеево поезда сбили двух лосей.

Как пишет properm.ru, использующие транспортные магистрали компании, а также их владельцы должны делать всё от них зависящее, чтобы избежать гибели диких животных, и компенсировать ущерб, если предотвратить такие случаи не получилось.

После инцидента с гибелью лосей транспортная прокуратура потребовала от ОАО "РЖД" выплатить компенсацию в размере 160 тысяч рублей. Отмечается, что требуемый ущерб был погашен компанией "РЖД" в полном объёме.

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