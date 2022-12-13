"ОК" подвели итоги контентной платформы в 2022 году

Представители социальной сети "Одноклассники" рассказали об итогах года. По информации компании, количество сообществ увеличилось более чем на 60 тысяч.

Также в корпорации сообщили, что доля уникальных публикаций в ленте выросла в 1,5 раза. Из-за этого пользователи потребляли контент на 30% чаще, отметили в "ОК".

"Весь год "Одноклассники" активно поддерживали создателей публикаций, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп. Их суммарный охват вырос за год на 55%", — подчеркнули в компании.

В "Одноклассниках" изменилась лента новостей. Сейчас в ней 50% контента друзей и 50% публикаций групп, напомнили представители соцсети.

"В мае появился умный алгоритм "Молния". За полгода поддержку получили 2500 групп, которые суммарно собрали более трёх миллионов подписок", — сказали в "ОК".

При этом, по данным корпорации, её сотрудники запустили две программы монетизации контента. Они позволяют получать средства за просмотры роликов и показы контента в ленте пользователей. Количество авторов, которые зарабатывают таким образом, увеличилось в два раза.

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