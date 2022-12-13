Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
WarGozno: у Артёмовска в Опытном ВС РФ завершают зачистку боевиков ВС Украины
Леонков: ВС РФ накапливают опыт применения БМПТ "Терминатор" в СВО
Прилепин опубликовал пост о солистке "Время и стекло": Просто умри за Украину
Военный журналист Сапоньков: армия России превращается в "единый организм"
Генерал-лейтенант Гурулёв назвал рождественское перемирие с Украиной невозможным
Потери боевиков ВСУ на Лиманском направлении растут
Нефтекран прикроют: власти России определились с ответом на потолок цен
Глава МИД Италии: Украина может рассчитывать на помощь Италии зимой
Стрелков предложил построить Херсон, Луганск и Донецк в Сибири: пусть подавятся

"ОК" подвели итоги контентной платформы в 2022 году

Общество

Представители социальной сети "Одноклассники" рассказали об итогах года. По информации компании, количество сообществ увеличилось более чем на 60 тысяч.

"ОК" подвели итоги контентной платформы в 2022 году

Также в корпорации сообщили, что доля уникальных публикаций в ленте выросла в 1,5 раза. Из-за этого пользователи потребляли контент на 30% чаще, отметили в "ОК".

"Весь год "Одноклассники" активно поддерживали создателей публикаций, выстроили команду по работе с авторами и представили несколько программ монетизации и продвижения групп. Их суммарный охват вырос за год на 55%", — подчеркнули в компании.

В "Одноклассниках" изменилась лента новостей. Сейчас в ней 50% контента друзей и 50% публикаций групп, напомнили представители соцсети.

"В мае появился умный алгоритм "Молния". За полгода поддержку получили 2500 групп, которые суммарно собрали более трёх миллионов подписок", — сказали в "ОК".

При этом, по данным корпорации, её сотрудники запустили две программы монетизации контента. Они позволяют получать средства за просмотры роликов и показы контента в ленте пользователей. Количество авторов, которые зарабатывают таким образом, увеличилось в два раза.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева.
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Дочь Анн и Серж Голон: в России продано книг об Анжелике на 100 миллионов долларов Анжела Якубовская Ключевые союзники РФ в победе над киевским режимом — Китай и Белоруссия Любовь Степушова Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Последние материалы
WarGozno: у Артёмовска в Опытном ВС РФ завершают зачистку боевиков ВС Украины
"ОК" подвели итоги контентной платформы в 2022 году
Леонков: ВС РФ накапливают опыт применения БМПТ "Терминатор" в СВО
Прилепин опубликовал пост о солистке "Время и стекло": Просто умри за Украину
Военный журналист Сапоньков: армия России превращается в "единый организм"
Генерал-лейтенант Гурулёв назвал рождественское перемирие с Украиной невозможным
Потери боевиков ВСУ на Лиманском направлении растут
Нефтекран прикроют: власти России определились с ответом на потолок цен
Глава МИД Италии: Украина может рассчитывать на помощь Италии зимой
Стрелков предложил построить Херсон, Луганск и Донецк в Сибири: пусть подавятся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников