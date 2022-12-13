Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал сообщение Владимира Сальдо о строительстве нового города в Херсонской области.
Стрелков обратил внимание на позитивную новость о том, на Херсонщине на Арабатской Стрелке появится новый город. Место было выбрано с хорошей железнодорожной и автомобильной инфраструктурой.
Военный аналитик оценил идею возведения города, который, по его мнению, может стать достойной альтернативой старому Херсону.
"Во-первых, сразу становится не нужен ныне оккупированный киевскими партнерами г. Херсон. Кстати, почему-бы не назвать город Нью-Херсон, а Херсон переименовать в Старые Васюки… ой, то есть в Старый Херсон? — По-моему, будет очень креативно!. И, соответственно, оставленную партнёрам "как-бы российскую" территорию возвращать не надо — "да пусть подавятся? Что у нас, своих Херсонов теперь нехватка?" — поделился своими мыслями Стрелков.
Он считает, что строительство города поможет обеспечить безопасность в данном регионе, тем более, что Арабатская Стрелка с географической точки зрения является частью Крымского полуострова.
"Вот только одно меня смущает… — "Партнеры" до сих пор не сняли претензий на Крым и Севастополь… И не думаю, что снимут. Поэтому, может, стоит подумать о создании Нью-Херсона (и, заодно, Нью-Симферополя, Нью-Севастополя, Нью-Донецка и Нью-Луганска) где-нибудь в Сибири?" — выступил с предложением Стрелков.
Ранее Игорь Стрелков предупредил об угрозе наступления ВСУ в рамках "броска на Крым".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.