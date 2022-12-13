Стрелков предложил построить Херсон, Луганск и Донецк в Сибири: пусть подавятся

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков прокомментировал сообщение Владимира Сальдо о строительстве нового города в Херсонской области.

Стрелков обратил внимание на позитивную новость о том, на Херсонщине на Арабатской Стрелке появится новый город. Место было выбрано с хорошей железнодорожной и автомобильной инфраструктурой.

Военный аналитик оценил идею возведения города, который, по его мнению, может стать достойной альтернативой старому Херсону.

"Во-первых, сразу становится не нужен ныне оккупированный киевскими партнерами г. Херсон. Кстати, почему-бы не назвать город Нью-Херсон, а Херсон переименовать в Старые Васюки… ой, то есть в Старый Херсон? — По-моему, будет очень креативно!. И, соответственно, оставленную партнёрам "как-бы российскую" территорию возвращать не надо — "да пусть подавятся? Что у нас, своих Херсонов теперь нехватка?" — поделился своими мыслями Стрелков.

Он считает, что строительство города поможет обеспечить безопасность в данном регионе, тем более, что Арабатская Стрелка с географической точки зрения является частью Крымского полуострова.

"Вот только одно меня смущает… — "Партнеры" до сих пор не сняли претензий на Крым и Севастополь… И не думаю, что снимут. Поэтому, может, стоит подумать о создании Нью-Херсона (и, заодно, Нью-Симферополя, Нью-Севастополя, Нью-Донецка и Нью-Луганска) где-нибудь в Сибири?" — выступил с предложением Стрелков.

Ранее Игорь Стрелков предупредил об угрозе наступления ВСУ в рамках "броска на Крым".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.