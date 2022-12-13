Правозащитник Чиков: призывники жалуются на активные облавы полицией

По словам правозащитника Павла Чикова, в последнее время призывники и их родственники всё чаще жалуются на облавы, которые устраивают им полицейские.

Юрист рассказал, что правоохранители оперативно разыскивают и забирают в военкомат потенциальных призывников, после чего их в течение одного дня забирают в армию.

"Растет число обращений от призывников и их родственников. Молодых людей активно ловит полиция, потом доставляют в военкомат и одним днем их забирают в войска. В основном речь о Москве, но также Волгоград, Владивосток и другие города", — написал Чиков в своём Telegram-канале.

Правозащитник отметил, что призывники не оповещаются, как должны бы — повестку им вручают не лично в руки, а присылают письмом, а при непоявлении кандидата в военкомате в дело вступает полиция, которая ловит и приводит призывника силой.

Ранее Чиков уже говорил, что полицейские не имеют права доставлять призывников в военкоматы в принудительном порядке.

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