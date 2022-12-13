Белгородский священник попросил политическое убежище в США из-за критики СВО

Белгородский священник Феодор Шумских в мае этого года вместе с семьёй покинул Россию. По информации журналистов, протоирей выступил против проведения военной спецоперации на Украине и попросил убежище в США.

В Вашингтоне священника воспринимают почти как "исповедника-миротворца", подчеркнул родственник отца Феодора Николай Дубинин, передаёт bel.ru.

По информации СМИ, впервые руководство раскритиковало Шумских в 2009 году. Тогда протоирей читал "вводящие в соблазн" проповеди, отметили журналисты. Также они рассказали о драке в Корсунском храме. Во время пандемии COVID-19 священник сравнил епархиальный съезд с партсобранием и прервал речь коллеги, добавили в издании.

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