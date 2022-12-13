Житель Башкирии оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона

Житель Башкирии получил штраф на сумму 30 тысяч рублей. Причиной послужил запуск БПЛА в Курганской области.

Как отметили в mkset.ru, у гражданина отсутствовало необходимое для этой деятельности разрешение. Одобрить полёт дрона должны местные чиновники и сотрудники Единой системы организации воздушного движения, заявили правоохранители. Они завели против обвиняемого административное дело.

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