Школы Тобольска и Ишима эвакуируют два дня подряд

Учеников ишимских школ отпустили из-за анонимного сообщения о террористической угрозе. На данный момент полицейские проводят обследование зданий.

"Учебный процесс будет возобновлён сразу же после проведённой проверки помещений. В некоторых школах дети уже приступили к занятиям", — отметили в администрации Ишима.

Накануне в школах Тобольска и Ишима была аналогичная ситуация. Власти Тюменской области заявили, что причиной эвакуации стали сообщения о возможном минировании учреждений, сообщает nashgorod.ru.

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