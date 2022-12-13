Блогеры из Новосибирска обвинили массажный салон в скрытой съёмке в раздевалке

Владелец популярного массажного салона "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" в Новосибирске угодил в крупный скандал. Администратор салона увидела камеру, которая была установлена в женской раздевалке.

Местные блогеры были частыми посетителями "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" и рекламировали заведение в своих социальных сетях. Однако после инцидента девушки сразу же подали заявление в суд.

Владелец салона заявил, что администратор оклеветала его и начала шантажировать. Он намерен опровергнуть информацию и потребовать компенсацию в размере миллиона рублей за моральный ущерб.

"Блогеры же намерены отсудить по 100 тысяч", — сообщает atas.info.

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