Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Леонков заявил, что Запад задержал окончание СВО на Украине на четыре месяца
Житель Башкирии оштрафован на 30 тысяч рублей за запуск дрона
Андрею Караулову изменили статус со свидетеля на подозреваемого
Школы Тобольска и Ишима эвакуируют два дня подряд
19FortyFive: удары украинских БПЛА не заставят Россию применить ядерное оружие
Юрий Лоза признался, что не может выехать из России
Профессор из США жёстко высказался про амнезию "годами спавших" политиков
В Волгоградской области спустя 25 лет задержали предполагаемого рэкетира-убийцу
Российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска

Блогеры из Новосибирска обвинили массажный салон в скрытой съёмке в раздевалке

Общество

Владелец популярного массажного салона "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" в Новосибирске угодил в крупный скандал. Администратор салона увидела камеру, которая была установлена в женской раздевалке.

Местные блогеры были частыми посетителями "Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы" и рекламировали заведение в своих социальных сетях. Однако после инцидента девушки сразу же подали заявление в суд.

Владелец салона заявил, что администратор оклеветала его и начала шантажировать. Он намерен опровергнуть информацию и потребовать компенсацию в размере миллиона рублей за моральный ущерб.

"Блогеры же намерены отсудить по 100 тысяч", — сообщает atas.info.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране

Андрей Гурулёв предупредил, что ВСУ могут нанести удары по любой точке России.

Генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей стране
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
Reuters: страны ЕС предприняли демарш из-за слов Макрона о гарантиях для РФ
RusVesna: десантники войск ВСУ записали паническое обращение о крупных потерях
В боях с российской армией на Украине убита наёмница из США Ребекка Мациоровски
Ситуация в Косово: отношение Приштины к сербам похоже на отношение Киева к Донбассу Ольга Лебедева Лайла Ахметова: Мои книги о войне сами пробивают себе дорогу Анжела Якубовская Наши предки всегда боролись со змием на земле, в небесах и на море Сергей Лебедев
The Atlantic: в США боятся потери военно-технологического превосходства в мире
Президент Чехии Милош Земан назвал своё изначальное мнение о Путине ошибочным
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Мария Захарова призвала Аллу Пугачеву быть более аккуратной в своих поступках
Последние материалы
Российская армия заняла два квартала частного сектора Артёмовска
Милонов показал необычную деталь туалета наёмников ВСУ в Донбассе
FT: у армии Украины истощаются запасы ракет для систем ПВО С-300 и "Бук"
Анна Нетребко удивила поклонников новым имиджем с короткими волосами
Шурыгин заявил, что ВФУ создают карту российской оборонительной линии
Клименко заявил, что жители ДНР и ЛНР являются главной проблемой для Киева
Мальчик предсказал, что его мать родит двойню
Сладков: употребление наркотиков боевиками ВСУ говорит о разложении армии
Шуляк предложила перепланировать все области Украины после завершения СВО
Кушанашвили раскритиковал Харламова и Асмус за публичное выяснение отношений
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников