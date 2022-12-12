При ремонте ж/д станции в Забайкалье вскрылось хищение на сумму 57 млн рублей

Читинская транспортная прокуратура обнаружила факт хищения 57 миллионов рублей, которые предназначались для реконструкции железнодорожной станции Хилок в Забайкальском крае.

Как пишет newizv.ru, подрядчик не выполнил работы, однако по документам они были оплачены в полном объёме Забайкальской дирекцией по капитальному строительству Дирекции по строительству сетей связи (филиалом ОАО "РЖД").

По факту хищения возбуждено уголовное дело, которым занимаются следственные органы. За расследованием будет следить прокуратура.

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