Три района Белгородской области готовы вернуть квартиры для врачей, однако специалистов не могут найти. Об этом пишет издание bel.ru.
Отмечается, что первый замминистра здравоохранения области сообщила в ходе совещания губернатору, что три района просят сократить количество квартир для медиков. Однако два городских округа, наоборот, просят увеличить число помещений.
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