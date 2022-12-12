В Белгородской области готовы вернуть квартиры для врачей, но нет желающих

Три района Белгородской области готовы вернуть квартиры для врачей, однако специалистов не могут найти. Об этом пишет издание bel.ru.

Отмечается, что первый замминистра здравоохранения области сообщила в ходе совещания губернатору, что три района просят сократить количество квартир для медиков. Однако два городских округа, наоборот, просят увеличить число помещений.

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