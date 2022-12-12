"Инструктор" в/ч из Ставрополя жалуется на обеспечение мобилизованных

В Сеть попало видео от якобы инструктора боевой подготовки 247 десантно-штурмового полка в Ставрополе. Он жалуется на обеспечение мобилизованных граждан из Кемеровской области. В видео обращении мужчина призывает губернатора Сергея Цивилева разобраться в ситуации.

"У них из всей медицины — один жгут, из защиты — две брони, ничего практически нет, полностью всё открыто. Нет ни термобелья, ничего. Хотим обратиться к вам за помощью, чтобы вы обратили на это внимание и приняли соответствующие меры. Ждём от вас обратной связи", — заявил "инструктор".

Редакция newstracker.ru отправила в ведомства запрос для уточнения информации, так как в пресс-службе Минобороны и ЮВО оперативно ответить не смогли.

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