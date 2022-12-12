В Челябинске болевший ОРВИ школьник умер по дороге в больницу

В Челябинске по пути в больницу скончался 10-летний мальчик. Известно, что он страдал от ОРВИ.

По данным SHOT, ребёнок резко почувствовал себя плохо. Мама вызвала "скорую" и попыталась отвезти сына в больницу на такси, но не успела.

Как заявили журналисты, мальчик не ходил в школу из-за вируса три дня. У ребёнка болела голова и была высокая температура. Ещё мама заметила у третьеклассника кашель и насморк, добавили в СМИ.

Все обстоятельства произошедшего устанавливают в Следственном комитете РФ по Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в Иркутске младенец умер после приёма выписанной врачом таблетки.

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