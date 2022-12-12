Жителя Читы оштрафовали за пост о приснившемся ему президенте Украины Зеленском

Житель Читы Иван Лосев был оштрафован на сумму 30 тысяч рублей за дискредитацию действий армии России в соцсети. Молодой человек разместил сторис о приснившемся президенте Украины Владимире Зеленском.

Центральный районный суд назначил денежное наказание читинцу.

"Наверное, не буду обжаловать. Лень этим заниматься. Да и бесполезно, наверно", — поделился подробностями Лосев в интервью РБК.

Сообщается, что читинец не попал на заседание суда, поскольку его вовремя не уведомили о дате и времени слушания.

Ранее генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей России.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.