Житель Читы Иван Лосев был оштрафован на сумму 30 тысяч рублей за дискредитацию действий армии России в соцсети. Молодой человек разместил сторис о приснившемся президенте Украины Владимире Зеленском.
Центральный районный суд назначил денежное наказание читинцу.
"Наверное, не буду обжаловать. Лень этим заниматься. Да и бесполезно, наверно", — поделился подробностями Лосев в интервью РБК.
Сообщается, что читинец не попал на заседание суда, поскольку его вовремя не уведомили о дате и времени слушания.
Ранее генерал Гурулёв призвал граждан РФ готовиться к ударам ВСУ по всей России.
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