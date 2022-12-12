В Минздраве сообщили об увеличении продолжительности жизни в России на 1,8 года

Руководитель Минздрава России Михаил Мурашко сказал, что с конца прошлого года продолжительность жизни в нашей стране выросла на 1,8 года.

"Мы прогнозируем, что этот показатель к концу 2022 года будет чуть больше", — подчеркнул министр во время вебинара "Повышение доступности медицинской помощи в первичном звене здравоохранения".

Вместе с этим глава ведомства добавил, что в РФ наблюдают тенденцию снижения смертности. Как отметил Мурашко, сейчас ситуация лучше, чем в 2019 году.

Ранее журналисты Journal of Aging Studies провели опрос о бессмертии и выяснили, что читатели издания выступают за короткую, но яркую жизнь.

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