Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
После разгрома на участке Кременная — Макеевка боевики ВСУ разбежались по полю
Минобороны: ВС РФ уничтожили установки ЗРК "Бук-М1" ВСУ в районе Краматорска
Путин провёл телефонные переговоры с Эрдоганом
Журналист Myśl Polska Шлензак заявил, что независимость Польши является иллюзией
Ходаковский заявил о нехватке специалистов ВПК в России
Baijiahao: США пошли в атаку на РФ. Путин в ответ разыграл сильный козырь
Расчёты российских САУ "Акация" войск ВС РФ уничтожают артиллерию ВСУ
Минобороны: ВС РФ сбили пять РСЗО HIMARS и два снаряда РСЗО "Ураган" ВСУ
Минобороны: войска ВС РФ уничтожили три группы диверсантов в ЛНР

Миронов "отправил" Стрелкова в Израиль: он носитель больших тайн

Общество

Адвокат Иван Миронов заявил, что бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову придётся сбежать в Израиль, так как эта страна не признаёт юрисдикции гаагского трибунала.

Миронов "отправил" Стрелкова в Израиль: он носитель больших тайн

Юрист Миронов усомнился в том, что Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) на самом деле был на фронте. При этом он отметил, что тот является носителем больших тайн, которые не должны достаться врагу.

"Единственное куда осталось бежать Гиркину — это в Израиль", — заявил адвокат.

Данное заявление не осталось без внимания Стрелкова.

"Ну, вот, простой оппозиционный адвокат, трудящийся в конторе в 2 шагах от служебного входа в администрацию президента РФ (и там-же снимающий свои ролики) уже "отправляет меня в Израиль"…. Даже не поинтересовавшись — есть ли у меня в Израиле хоть один (хотя-бы самый-самый дальний) родственник", — написал экс-глава Минобороны ДНР в своём микроблоге.

Ранее Стрелков предупредил об угрозе наступления ВСУ в рамках "броска на Крым".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии

Заявления бывшего канцлера Германии драматично меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, заявил Вучич.

Вучич: слова Меркель и Порошенко о Минских соглашениях ставят вопрос о доверии
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Мобилизованные бойцы РФ на Сватовском направлении столкнулись с наёмниками ВСУ
Полковник ЛНР Киселёв: Киев развернул под Артёмовском торговлю органами убитых
Der Spiegel рассказал, как Германия лишилась американского СПГ
Писатели и учёные всегда были находкой для шпионажа Сергей Лебедев Николай Бурляев: Тарковский сейчас необходим как никогда Анжела Якубовская Финансовая сторона мобилизации: денег нужно очень много Андрей Николаев
Пленный ВСУшник о домогательствах иностранных наёмников: "Ночуешь со мной"
Операция у Херсона: стратегический остров взят арктической пехотой и спецназом
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Минобороны: войска ВС РФ заняли выгодные рубежи на Краснолиманском направлении
Последние материалы
Минобороны: войска ВС РФ уничтожили три группы диверсантов в ЛНР
"Росатом": на Украине может повториться Чернобыль
Мирошник: на Кременском направлении сейчас жарко
Болдырев заявил, что войска ВСУ получат ударный БПЛА с возможностью возвращения
Посол Украины Макеев заявил, что Германия передаст Украине новую партию оружия
Опубликованы кадры сдачи в плен экипажа танка Т-72 ВСУ с заваренными люками
Стариков: НАТО не даст сохраниться Украине как государству
Портал КНР Baijiahao назвал АК-47 королём автоматов за его надежность и мощность
В России начали выявлять незаконных майнеров в жилых домах
Австрия заявила, что страны ЕС столкнутся с банкротством из-за санкций против РФ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников