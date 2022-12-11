Миронов "отправил" Стрелкова в Израиль: он носитель больших тайн

Адвокат Иван Миронов заявил, что бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову придётся сбежать в Израиль, так как эта страна не признаёт юрисдикции гаагского трибунала.

Юрист Миронов усомнился в том, что Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) на самом деле был на фронте. При этом он отметил, что тот является носителем больших тайн, которые не должны достаться врагу.

"Единственное куда осталось бежать Гиркину — это в Израиль", — заявил адвокат.

Данное заявление не осталось без внимания Стрелкова.

"Ну, вот, простой оппозиционный адвокат, трудящийся в конторе в 2 шагах от служебного входа в администрацию президента РФ (и там-же снимающий свои ролики) уже "отправляет меня в Израиль"…. Даже не поинтересовавшись — есть ли у меня в Израиле хоть один (хотя-бы самый-самый дальний) родственник", — написал экс-глава Минобороны ДНР в своём микроблоге.

Ранее Стрелков предупредил об угрозе наступления ВСУ в рамках "броска на Крым".

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