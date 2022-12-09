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Философ Дугин: Россия осуществляет глобальный консервативный поворот

Общество

Философ Александр Дугин объяснил против кого борется Россия.

Философ Дугин: Россия осуществляет глобальный консервативный поворот

Дугин выступил на Первом Сибирском форуме Всемирного Русского Народного Собора.

Мыслитель заверил, что в России не будет больше "лихих девяностых", так как впервые за сто лет Россия осуществляет глобальный консервативный поворот.

Ранее военкор Борис Рожин объяснил, что убийство Дарьи Дугиной напрямую не связано со спецоперацией.

Он высказался по поводу спецоперации на Украине.

"Мы не воюем против Украины. Мы воюем против дьявола", — заявил Дугин.

Философ считает, что нужна глубинная традиционная система ценностей, чтобы народ оставался верным "своим традиционным корням".

"Мы должны выиграть эту битву в самом нашем обществе. Поэтому и народ наш един с теми воинами, которые сражаются на западных территориях против врага — коллективного Запада. И объединяется с властью, которая бросила вызов этому глобальному Левиафану", — цитирует слова Дугина atas.info.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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