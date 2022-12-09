Миркин заявил, что ради блага и спасения украинцев России придётся стать жёсткой

Почему украинцы враждебно настроены по отношению к россиянам, объяснил автор издания EADaily.

Журналист из Донецка Сергей Миркин отмечает, что 30 лет назад у двух народов были одинаковые паспорта, однако за три десятилетия украинцы подверглись серьезнейшей идеологической обработке.

"Они тоже люди со своей системой ценностей, внутренних императивов, личностным набором табу, которые трудно преодолеть", — объяснил журналист.

Миркин признаёт, что с нравственной точки зрения отдавать приказы о деяниях, которые приведут к страданиям украинцев, сложно.

Он при этом убеждён, что России придётся стать жёсткой.

"Жители Украины сегодня нуждаются в спасении, но при помощи милосердия их не спасти. Россия сегодня должна вести себя подобно матери, которая вынуждена пороть ребенка, "потерявшего берега", ради его же блага и спасения", — выразил свою точку зрения публицист.

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