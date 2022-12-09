Удмуртии выделено 39 млн рублей на строительство и покупку сельского жилья

Для покупки и строительства жилья в сёлах Удмуртии комиссией Федерального Собрания РФ было решено выделить 39 миллионов рублей.

Как пишет udm-info.ru, деньги будут направлены на социальные выплаты, которые будут предназначены для строительства или покупки жилья в сельских районах.

Эти средства Удмуртия получит в рамках программы комплексного развития сельских территорий, стартовавшей с января 2020 года. В рамках этой программы семье может быть перечислено до 1 миллиона рублей.

Выплата покроет 70% от стоимости квартиры или дома в сельской местности, оставшиеся 30% семья выплачивает сама. Теоретически претендовать на эти выплаты могут все желающие, однако их на данный момент уже очень много — муниципалитеты уже составили списки тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий.

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