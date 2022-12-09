Символику Волгоградской области отправят на орбиту

Жители Волгоградской области подготовили "передачку" для космонавтов МКС.

Как сообщает novostivolgograda.ru, 9 декабря символику Волгоградской области вручили лётчику-космонавту, Герою России Сергею Кудь-Сверчкову, который в наступившем 2023 году возьмёт посылку с собой в космос.

Церемония передачи собранной волгоградцами посылки прошла 9 декабря в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва". В администрации объяснили, что мероприятие проводится в рамках проекта "Космос Победы" Фонда социальных инициатив "Наследие".

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