Приложение "Одноклассников" стало доступнее для незрячих пользователей

Представители "Одноклассников" сообщили, что незрячим людям стало удобнее пользоваться социальной сетью и электронной почтой Mail.ru. Мобильные приложения компании прошли проверку инклюзивного проекта Everland.

По информации "ОК", продукты корпорации получили свыше 80 баллов невизуальной доступности из 100. То есть специалисты подтвердили, что незрячие люди способны пользоваться большей частью функций программы.

"ОК" стали первым приложением социальной сети в РФ, доступным для незрячих пользователей", — подчеркнули в компании.

Как заявила глава "Добра Mail.ru" и социальных проектов VK Александра Бабкина, руководство хочет сделать сервисы удобными для максимального числа людей. Доступность должна стать стандартом для всех продуктов корпорации, отметила её представитель.

При анализе приложений эксперты обращали внимание, например, на следующие критерии:

озвучивание ввода,

предсказуемое перемещение курсора,

текстовые метки.

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