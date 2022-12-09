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Вассерман раскрыл секреты знаменитого жилета: 28 карманов и загрузка в 7 кг

Общество

Политический деятель и депутат Госдумы Анатолий Вассерман приоткрыл завесы тайны над своим знаменитым жилетом, рассказав, сколько в нём на самом деле карманов и для чего он их использует.

Вассерман раскрыл секреты знаменитого жилета: 28 карманов и загрузка в 7 кг

Вассерман уточнил, что в его жилете 28 карманов, а вес этого предмета одежды составляет более 7 килограммов, если карманы полностью загружены.

"Но сейчас я ношу его гораздо реже, чем раньше: после избрания в Государственную Думу свободного времени стало существенно меньше", — признался Вассерман в беседе с "Аргументами и фактами".

Депутат рассказал, что раньше держал в карманах жилета "кучу разных мелочей", которые должны были быть под рукой, когда уходишь из дома на целый день, что Вассерман, по его словам, раньше часто и делал. Однако теперь он надевает жилет очень редко, потому что работа в Госдуме не оставляет времени для прогулок.

Депутат объяснил, что жилеты, а также куртки и брюки он заказывает в компании по пошиву спецодежды. Стоимость такого жилета, как у Вассермана, на сайте фирмы равна пять тысячам рублей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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