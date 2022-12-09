Марков призвал "не затыкать рот" Стрелкову: ему верят многие

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова, который считает, что в элитах РФ царят пораженческие настроения.

Марков считает, что не следует заставлять молчать вернувшегося из зоны СВО Стрелкова.

"Игорь Стрелков заявил, что в головах элит эта в….* проиграна. А Стрелкову верят очень многие. Если сейчас Стрелкова заставят замолчать, то так только подтвердят для этих верящих Стрелкову, что элиты — пораженцы и сливают СВО", — написал политолог в своём микроблоге.

Он уверен, что следует на деле опровергнуть заявление военного эксперта, которому не удалось влиться в ряды участников спецоперации на Украине.

"Надо не затыкать рот Стрелкову, а показать, что элиты России верят в победу России. Доказать. И все увидят, что Стрелков не прав", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Игорь Стрелков призвал запретить волонтёрскую помощь российской армии.

* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.