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Медведев призвал граждан РФ вместе противостоять общей опасности

Общество

По словам председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева, для граждан РФ сейчас как никогда важна сплочённость и выдержка.

"Самое главное сейчас — общими силами противостоять той опасности, с которой столкнулось наше государство, проявить сплоченность и выдержку", — сказал Медведев в видеообращении к участникам форума "Школа героя".

Политик призвал россиян к тому, чтобы они сделали всё, что в их силах, для сохранения исторических русских ценностей для передачи их потомкам.

"Важно сохранить устои, на которых мы выросли и воспитаны и передать их будущим поколениям", — добавил Медведев.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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