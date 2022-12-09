Итог первого дня "Казачьего диктанта-2022": более полусотни тысяч участников

На электронной площадке "Казачий диктант 2022.рф" 8 декабря свои знания по истории и культуре российского казачества проверили более 50 тысяч россиян.

Лидерами по числу участников Всероссийской патриотической общественно-просветительской акции являются

Кубань,

Дон,

Поволжье,

Крым,

регионы Центральной Сибири.

Активно включились в акцию

Балтика,

Санкт-Петербург,

дальневосточные и центральные регионы России.

Впервые в "Казачьем диктанте" приняли активное участие общественные казачьи организации: Союз казаков России и Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья. Также к акции присоединились жители ЛНР, ДНР и Херсонской области.

По словам Всероссийского атамана Николая Долуды, акция "Казачий диктант-2022", посвящённая защитникам Отечества, участникам специальной военной операции, становится действительно всенародной. Она объединяет истинных патриотов.

Отметим, что результаты проведения акции "Казачий диктант-2022" на он-лайн площадке в первый день превышают итоги первого дня 2021 года более чем в три раза.