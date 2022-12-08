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В ГИБДД будут общаться с водителями методом "эскимо": Моральное превосходство

Общество

Для сотрудников ГИБДД разработали новую методичку, в которой прописаны приёмы психологического давления на нарушителей ПДД.

В ГИБДД будут общаться с водителями методом "эскимо": Моральное превосходство

МВД разработало способы взаимодействия с водителями, которые по тем или иным причинам попали в поле зрения сотрудников ГИБДД.

Допустимыми приёмами общения с автолюбителями считаются доказывание, убеждение, внушение, игнорирование, выделение положительных качеств агрессора.

Ранее сообщалось, что в деле экс-главы ГИБДД Ставрополья вскрылось ещё 119 эпизодов взяточничества.

Снижать агрессию водителя рекомендуется с помощью приёма под названием "эскимо", который предполагает безмерную вежливость.

"Многоуважаемый, Игорь Леонидович, сделайте одолжение…", "Товарищ водитель, покорнейше прошу освободить меня от демонстрации Ваших неисчерпаемых правовых знаний…", — гласит пример словесных конструкций, которые должны остудить пыл агрессора.

В методичке даётся пояснение по поводу данных методов работы сотрудников ГИБДД.

"Акцент на этикетных формах высказываний обезоруживает водителя, у сотрудника появляется моральное превосходство над ним", — приводит "Газета.Ru" текст из пособия МВД.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
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