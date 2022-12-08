Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности вернуть в стране смертную казнь и при этом оставить Конституцию прежней.
"Конституционный суд заключил, что мы не можем без изменения закона объявить такое наказание. Даже в случае проведения военной спецоперации и борьбы с нацизмом", — подчеркнул эксперт.
Он напомнил, что в мирное время правоохранители ошибаются. Смертная казнь как мера наказания устранена в РФ из-за гуманизма, отметил специалист.
"Пока нет условий для возвращения смертной казни", — заключил собеседник издания.
Ранее Медведев сказал, что такая политика возможна при большом количестве тягчайших преступлений и военном времени.
"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни", — добавил политик.
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