Член СПЧ Кабанов: СВО не является поводом для возвращения смертной казни в РФ

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов в разговоре с Pravda.Ru отреагировал на заявления зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о возможности вернуть в стране смертную казнь и при этом оставить Конституцию прежней.

"Конституционный суд заключил, что мы не можем без изменения закона объявить такое наказание. Даже в случае проведения военной спецоперации и борьбы с нацизмом", — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что в мирное время правоохранители ошибаются. Смертная казнь как мера наказания устранена в РФ из-за гуманизма, отметил специалист.

"Пока нет условий для возвращения смертной казни", — заключил собеседник издания.

Ранее Медведев сказал, что такая политика возможна при большом количестве тягчайших преступлений и военном времени.

"Я никогда не говорил о необходимости немедленного возврата смертной казни", — добавил политик.

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