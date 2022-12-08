Писатель Захар Прилепин обращает внимание на парадокс с топонимами, который появился в России с присоединением новых территорий.
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" отметил, что в РФ появились улицы с неприемлемыми для нашей страны названиями.
"Россия приросла новыми территориями (некоторыми пока только на бумаге), но еще не успела очиститься от неоукраинских топонимов", — отметил литератор в своём мкироблоге.
Прилепин рассказал, что в Херсоне, Краматорске и Запорожской области есть улицы, названные в честь "героев Небесной сотни". В населённом пункте Орехово Запорожской области есть улица и переулок Героев АТО. Там же существует улица, носящая имя гетмана Ивана Мазепы.
"Орехов и Преображенка находятся на подконтрольной России территории, но сейчас и там не до ренейминга", — объяснил писатель.
Ранее Захар Прилепин назвал визит Владимира Зеленского в Донбасс издевательством.
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