Те граждане РФ, которым пенсия за январь выплачивается в декабре, получат в этом году больше обычного. Причина увеличенной выплаты - в индексации, пояснила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
"Все выплаты, которые производятся, будут проиндексированы. В связи с ростом минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума выплаты и пособия также вырастут. С 1 января 2023 года вырастут также размеры страховых пенсий на 4,8%, поэтому те пенсионеры, которые получают январскую пенсию в декабре, они ее получат с увеличенным коэффициентом", — сказала Светлана Бессараб в разговоре с URA.RU.
Депутат напомнила, что все пенсионеры, получающие выплаты за январь в декабре, получат больше благодаря повышенному коэффициенту. При этом лишь часть пенсионеров получают деньги за январь в декабре, и это зависит только от условий соглашений по доставке пенсий, добавила Бессараб.
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