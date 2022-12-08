Школьники в Брянской области побывали на экскурсии в исправительной колонии

В Брянской области школьники и студенты техникума посетили исправительную колонию №4. Об экскурсии рассказали российские журналисты.

По данным "Брянской губернии", руководство учебных заведений организовало мероприятия, чтобы помочь молодым людям с выбором профессии. Как отметили в СМИ, подростки посмотрели кино о Федеральной службе исполнения наказаний. Также школьники и студенты изучили учебное оружие, надели средства индивидуальной защиты и обороны.

Ранее Pravda.Ru писала о государственном проекте "Профессиональные стажировки", в котором приняли участие 50 тысяч человек.

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