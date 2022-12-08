Пискарёв: в ГД внесут законопроект о пожизненном сроке за содействие ДРГ

Руководитель комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв сообщил, что в Уголовный кодекс России будут внесены изменения относительно содействия работе диверсионно-разведывательных групп.

Отмечается, что за это гражданам, помогающим ДРГ, может грозить пожизненный тюремный срок.

"Предполагается внести поправки в УК за содействие диверсионной деятельности и содействию, склонению, финансированию диверсионных актов", — сообщил глава комитета Госдумы.

По словам Пискарёва, законопроект будет внесён в ГД уже сегодня.

Ранее депутаты Госдумы РФ ведут работу над созданием института пробации, соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение.

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