Рецидивистов в России будут перевоспитывать с помощью института пробации

Депутаты Госдумы РФ ведут работу над созданием института пробации, соответствующий законопроект уже прошёл первое чтение.

По мнению парламентариев, социальная адаптация и реабилитация заключённых поможет избежать их возвращения в места лишения свободы.

"За малознакомым термином "пробация" скрывается система мер по поддержке и социальной адаптации граждан, отбывающих или уже отбывших уголовное наказание", — рассказал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в интервью Телеканалу "360".

Народный избранник добавил, что человек, отбывший своё наказание, должен чувствовать поддержку государства и общества, тогда он сможет удержаться от возврата к преступному образу жизни.

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