Манучаров о билетах на осмотр замка Пугачёвой: неудачная шутка или провокация

Ранее в Интернете появилась информация о том, что желающие могут прогуляться по замку певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* за "умеренную" плату в 10 тысяч рублей.

По мнению актёра Вячеслава Манучарова, эти экскурсии могут быть провокацией Примадонны. Артист обратил внимание, что особое внимание в ходе "экскурсии" по замку уделяется осмотру "будуаров, гардеробных и клозетов" звёздной пары.

"Очевидно, намекают на голубые крови хозяина, построившего этот памятник безвкусице посреди простой русской деревни", — сказал Манучаров, слова которого приводит "Стархит".

Актёр показал подписчикам фотографию билета, поделившись своим мнением по поводу такой сомнительной экскурсии.

"Жаль, на экскурсионном билете по клозетам нет предупреждения, что его покупка запросто может привести любопытного российского гражданина на скамью подсудимых по статье о госизмене и финансировании терроризма. Если все это шутка, то, на мой взгляд, неудачная. Но фото экскурсионного билета сделано действительно в замке", — рассказал Манучаров.

При этом QR-код, напечатанный на билете, посетителя никуда не приводит, добавил артист.

Выяснилось, что по этим билетам осмотреть замок вряд ли удастся, потому что в нём стоит охрана, которая не пропускает посетителей. Соседи Пугачёвой и Галкина* также сомневаются, что в их доме проводятся какие-либо экскурсии.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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