Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Развожаев: над акваторией вблизи Севастополя сбит беспилотник
При наступлении блэкаута на Украине радио и ТВ будут работать ещё три дня
Россияне уверены, что инфляция "съедает" весь доход по вкладам
Профессор Яковлев: свиной грипп даёт осложнения на дыхательную функцию и сердце
У дорожных видеокамер есть скрытые функции, о которых мало кто знает
В Перми приставы нашли и арестовали автомобиль должника на стоянке ФССП
Уволена директор школы в Нижневартовске, где один ученик ударил ножом другого
Марочко: ротно-тактическая группа ВСУ попала под "дружественный" огонь
Эксперт Румянцев: личная инфляция практически всегда отличается от официальной

Манучаров о билетах на осмотр замка Пугачёвой: неудачная шутка или провокация

Общество

Ранее в Интернете появилась информация о том, что желающие могут прогуляться по замку певицы Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* за "умеренную" плату в 10 тысяч рублей.

Манучаров о билетах на осмотр замка Пугачёвой: неудачная шутка или провокация

По мнению актёра Вячеслава Манучарова, эти экскурсии могут быть провокацией Примадонны. Артист обратил внимание, что особое внимание в ходе "экскурсии" по замку уделяется осмотру "будуаров, гардеробных и клозетов" звёздной пары.

"Очевидно, намекают на голубые крови хозяина, построившего этот памятник безвкусице посреди простой русской деревни", — сказал Манучаров, слова которого приводит "Стархит".

Актёр показал подписчикам фотографию билета, поделившись своим мнением по поводу такой сомнительной экскурсии.

"Жаль, на экскурсионном билете по клозетам нет предупреждения, что его покупка запросто может привести любопытного российского гражданина на скамью подсудимых по статье о госизмене и финансировании терроризма. Если все это шутка, то, на мой взгляд, неудачная. Но фото экскурсионного билета сделано действительно в замке", — рассказал Манучаров.

При этом QR-код, напечатанный на билете, посетителя никуда не приводит, добавил артист.

Выяснилось, что по этим билетам осмотреть замок вряд ли удастся, потому что в нём стоит охрана, которая не пропускает посетителей. Соседи Пугачёвой и Галкина* также сомневаются, что в их доме проводятся какие-либо экскурсии.

*Признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Телеведущий Березин о Пугачёвой
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Наталия Красовская
Наталия Красовская — кандидат психологических наук, член российской ассоциации политических наук *
Популярное
Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос о возможности второй волны частичной мобилизации в России.

Путин: разговоры о дополнительной мобилизации не имеют смысла
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
Daily Mail: британец обвинил в попытке изнасилования беженца с Украины
WP: ВСУ боятся разводить огонь и страдают от холода из-за близости к позициям РФ
СК: вернувшиеся в Россию пленные ВС РФ заявили о пытках в войсках ВСУ
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд Ольга Лебедева Всё импортное: российских чиновников не заботят проблемы отечественного сельского хозяйства Сергей Лебедев Жительница Донецка: после начала спецоперации ничего не изменилось Рустем Сафронов
Сбитый лётчик ВС ВСУ Ворошилов охотился на ударные БПЛА ВС РФ
Минобороны: ВС России уничтожили в Кривом Роге две РСЗО MLRS и 70 ракет HIMARS
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
FT: Киев угрожает своими беспилотниками достать и до Сибири
Последние материалы
Инфекционист: как протекает свиной грипп вместе с коронавирусом — неизвестно
Ведьмы во власти: Латвия задаёт новый политический тренд
Пентагон: власти США не знали, что Украина готовила атаки на территории РФ
Newsweek: генерал Суровикин будет у ворот Киева в феврале 2023 года
Автоэксперт Моржаретто: у нас многие наказания строже, чем в Европе
Ведущий Fox News Карлсон: Зеленский — опасный и жадный диктатор
Bild*: Украина теперь сможет бомбить даже Москву
Эндокринолог: принятие ванны эффективнее, чем душ
Жена Зеленского прекратила общение с российскими родственниками после начала СВО
Марочко: украинские солдаты в окопах спиваются и сходят с ума
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников