Глава СК РФ Бастрыкин: за год под суд отправлено 60 коррупционеров из "оборонки"

За прошедшие месяцы 2022 года заведено 60 уголовных дел по коррупционным статьям в отношении должностных лиц из оборонно-промышленного комплекса, заявил Александр Бастрыкин.

Глава Следкома РФ добавил, что ещё около 30 преступников оказались в тюрьме за нарушения при исполнении гособоронзаказа.

"Привлечено к уголовной ответственности 60 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления в оборонно-промышленном комплексе, и 250 — в сфере госконтрактов и госзакупок, в том числе 27 — при реализации государственного оборонного заказа", — пояснил он в интервью РИА Новости.

Бастрыкин также отметил, что всего в судах за первые девять месяцев 2022 года рассмотрели 8,7 тысячи уголовных дел по статье "Коррупция".

Ранее стало известно, что в США начали расследование в отношении компании Илона Маска Neuralink, которая обвиняется в убийстве около 1500 животных.

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